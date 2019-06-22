نجوى كرم تتمنى الشفاء العاجل لـ"عادل " بعد تعرضه لوعكة صحية

وجّهت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، رسالةً إلى مواطنها الممثل والإعلامي عادل كرم، تمنّت له فيها الشفاء، معربةً عن امتنانها له لأنه يرسم الضحكة على وجوه محبيه.

وكتبت نجوى، عبر حسابها في "تويتر"، قائلةً: "سلامة قلبك يا ابن عمّي، ما بيلبقلك إلّا الفرحة والضحكة"، وتابعت: "يحلّ عنّك الوجع، ما لازم يعرف طريقك، لأنّك بترسم الضحكة عوجوه محبّينك".

وردّ عليها عادل كرم، قائلًا: "هلا صرت منيح، وان شاء الله يخليلنا إياكي، وتضلي بصوتك ياست الكل".

وفي التفاصيل، خضع عادل كرم، لعملية جراحية دقيقة استمرت لأكثر من 3 ساعات، داخل مستشفى رزق الجامعي في لبنان، أجراها له الطبيب إبراهيم كالوش.

وسيستمر عادل كرم، في المستشفى لعدة أيام، وسيعود بعدها إلى منزله لبدء فترة علاج تستمر ثلاثة أشهر.

وتعرّض الإعلامي اللبناني، لإصابة صعبة، خلال ممارسته للعبة كرة القدم، إذْ سقط على الأرض وبدأ يشتكي من كتفه، وبعد إجراء الفحوصات تبيّن أن هناك كسرًا في عظمة كتفه الأيمن.

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وشخّص الأطباء حالة عادل كرم، بإصابة بتمزيق في أربطة الكتف وهو ما تطلّب وضع "براغي حديدية"، لالتئام العظمة وعودتها إلى مكانها.

واختتم عادل كرم، برنامجه ‘‘بيت الكل’’، الذي كان من المفترض أن يصوّر حلقة أو اثنتين منه قبل انتهائه إلا أن إصابته جعلته يُنهي الموسم، الذي عُرض على قناة mtv.

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