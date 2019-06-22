في عيد ميلاده الـ81.. المخرج محمد فاضل: بداياتي كانت صعبة وعانيت بعد 2011

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يحتفل المخرج الكبير محمد فاضل، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ81. وبهذه المناسبة أجرى معه "الخليج 365" حوارًا، كشف جوانب من حياة هذا الفنان القدير.

في البداية حدثنا عن بدايتك وأصعب الفترات التي عشتها؟

"كل فترات حياتي كانت صعبة، وخاصة البدايات، لأني كنت موظف بوزارة الزراعة، وفي نفس الوقت قررت العمل في التلفزيون بالقطعة ولم أكن معينًا في ذلك الوقت، واضطررت للانقطاع عن العمل في كلية الزراعة عشان اترفض، لأنه في هذا الوقت لم تكن استقالة الزراعيين والمهندسين والأطباء مقبولة لظروف أمر التكليف".

هل واجهت صعوبات أخرى؟

نعم, بعد 2011 واجهت صعوبات كان سببها انسحاب الدولة من الإنتاج.

من هم المقربين إليك في الوسط الفني؟

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"معنديش حد معين، جميعهم زملاء وأصدقاء، وطبيعتي زي طبيعة فردوس إحنا ناس بيتوتيين، ماليش في الاحتفالات والسهرات".

أي نوع من الأعمال تفضل متابعته؟

"بتابع كل الأعمال التي تقدم سواء من نفس جيلي أو الأجيال الجديدة ولست منقطع عنها".

يتجه بعض الفنانين والمخرجين لإقامة مشاريع خاصة بعيدًا عن الفن, فهل أنت واحد من هؤلاء؟

ضاحكًا: "أيوة.. زارع شجرتين مانجو وشجرة يوسفندي في الجنينة... في الحقيقة معنديش مشاريع أمتلكها، وكانت مشاريعي في الحاجة اللي بفهم فيها، وهو إنتاج فيلمي: (شقة في وسط البلد)، و(كوكب الشرق)".

محمد فاضل من مواليد 25 يونيو 1938، كون في المرحلة الثانوية من دراسته فرقة مسرحية مع مجموعة من زملائه، وكانوا يعرضون أعمالهم في الملاجئ، وكان أول أعماله الدرامية المسلسل الشهير "القاهرة والناس" 1972، ومع المؤلف الكبير أسامة أنور عكاشة قدم عدة مسلسلات من بينها "أبنائي الأعزاء شكرًا" 1979، و"وقال البحر" 1982، و"أبو العلا البشري" 1985- 1996، و"عصفور النار" 1987، و"الراية البيضا" 1988، و"أنا وأنت وبابا في المشمش" 1989، و"النوة" 1991.

كما قدم من الأفلام: "شقة في وسط البلد" 1975، و"حب في الزنزانة" 1983، و"ناصر 56" 1996، و"كوكب الشرق" 1999.