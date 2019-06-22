خاص| سيد رجب: "فخور بإنجاز المنتخب والتنظيم المشرف للبطولة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

عبر الفنان سيد رجب عن سعادته بفوز المنتخب المصري في مباراته الافتتاحية أمام منتخب زيمبابوي في مستهل مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

وقال الفنان سيد رجب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": " سعيد بفوز مصر، واعتقد أن كل المصريين سعداء بهذا الانجاز، وأتمنى أن ننجح في حصد اللقب الثامن"

وتابع رجب: " رغم إنني لست متابعًا جيدًا لكرة القدم، الإ إنني فخور بالفوز والتنظيم المشرف للبطولة، والشكل المبهر للجمهور داخل الاستاد".

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وأكد سيد رجب انشغاله هذه الفترة بعمل سينمائي جديد، ولكن رفض الافصاح عن تفاصيله هذه الأيام.

واستطاعت مصر الفوز على زيمبابوي في أولى مباريات المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية، بهدف مقابل لا شيء.

يُذكر أن اَخر أعمال الفنان سيد رجب، مسلسل "أبو العروسة 2" وشاركته البطولة الفنانة سوسن بدر، ومدحت صالح، ونرمين الفقي، وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين.