مي عز الدين عن مخرج "متجمعين": "شاطر قوي وبحب شغله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أشادت النجمة مي عز الدين، بالمخرج ياسر سامي، بعد إخراجه لكليب أغنية "متجمعين" التي قُدمت بحفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وكتبت مي، تدوينة عبر حسابها على "تويتر" قالت فيها: "ياسر سامي.. مخرج شاطر قوي بجد، بحب شغله، ربنا يحميك وبالنجاح دايما".

يذكر أن أغنية "متجمعين" غناها المطرب حكيم باللغة العربية، مع النيجيري فيمي كوتيه الذي غناها باللغة الإنجليزية، والمطربة الإيفوارية دوبيه التي غنتها باللغة الفرنسية.

والأغنية تأليف محيى حوار وألحان شريف حمدان وتوزيع طارق عبد الجابر، وقام بتسجيل الصوت والمكساج المهندس أمير محروس، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج ياسر سامي، ومدير التصوير وائل درويش وإنتاج شركة سينرجي المملوكة لمجموعة إعلام المصريين التي يترأس مجلس إدارتها تامر مرسي.