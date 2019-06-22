بالفيديو| تكريم عاصي الحلاني في المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كُرم الفنان اللبناني عاصي الحلاني، اليوم، على هامش مشاركته في مهرجان موازين بدولة المغرب، في دورته الثامنة عشرة، التي انطلقت أمس الجمعة 21 يونيو وتستمر حتي 29 يونيو الجاري.

ونشر الحلاني مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "تكريم غالي وعزيز على قلبي من السفارة اللبنانية في المغرب بحضور سفراء ودبلوماسين عرب واجانب وحضور الصديق الفنان مروان خوري في منزل سعادة السفير اللبناني زياد عطا لله، ألف شكر على هذه اللفتة الكريمة".

جدير بالذكر أن الفنانة كارول سماحة افتتحت أولى حفلات المهرجان بصحبة المغربي محمد رضا، وتتوالى الحفلات بمشاركة عاصي الحلاني، إليسا، نجوى كرم، وليد توفيق، ميريام فارس، حسين الجسمى، رامى عياش، ديانا كرازون، محمد عساف، بجانب المغربيين حميد الحضري ويسرا سعوف، والثنائي المصري أوكا وأورتيجا، سعد الصغير، بالإضافة إلى مشاركات من فنانين وموسيقيين من فرنسا وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.