بعد نجاح الافتتاح.. كريم فهمي يشكر محمد فضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
وجه الفنان كريم فهمي الشكر لمدير بطولة كأس الأمم الأفريقية واللاعب المعتزل، محمد فضل، بسبب ما بذله في سبيل إنجاح البطولة، التي تستضفيها مصر.
ونشر فهمي صورة لمحمد فضل، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، واكتفي بتعليقه "فضل".
وقدمت مصر حفل افتتاح ضخم ضم العديد من العناصر الفنية، والعروض الاستعراضية، كما ضم أغنية من المطرب المصري حكيم، بالإضافة للمطرب النيجيري "فيمي كوتيه" والمطربة الإيفوارية "دوبيه".
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