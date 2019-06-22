نور اللبنانية تشيد بافتتاح الأمم الإفريقية وتهنئ المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر: أشادت الفنانة نور اللبنانية، بحفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا المقامة في مصر 2019. ونشرت "نور" صورة من حفل الافتتاح عبر حسابها على "تويتر" وعلقت عليها قائلة: "مبروك لمصر افتتاح مشرف ومبروك الفوز الأول لمنتخب مصر وعقبال الباقي، بطولة الأمم الأفريقية 2019 ". وانطلقت أمس الجمعة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تُقام بمصر بمشاركة 24 منتخبًا، ويقع المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى، التي تضم زيمبابوي أوغندا والكونغو الديمقراطية.



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