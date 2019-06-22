شاهد: رقص أمل الأنصاري بعرس أختها وعيسى المرزوق وإطلالة مفاجئة لنورة العميري

شاركت خبيرة التجميل أمل الأنصاري متابعيها على سناب شات بلقطات من حفل زفاف شقيقتها هديل الأنصاري والفنان عيسى المرزوق، الذي اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين فقط.

وحرصت أمل الأنصاري على بث لقطات عدة من حفل زفاف شقيقتها هديل الأنصاري وعيسى المرزوق، حتى يشاركها متابعيها فرحتها بزواج أختها، بداية من استعراض إطلالتها وحتى الأجواء المليئة بالسعادة من الحفل.

في البداية، نشرت أمل الأنصاري فيديو تكشف فيه إطلالتها في حفل زفاف شقيقتها، فارتدت فستاناً لامعاً بتصميم واسع من بعد الخصر جاء من اللون البيج، كما حرصت على استعراض ديكور القاعة قبل بدء الحفل.

وواصلت أمل الأنصاري مشاركة متابعيها بأجواء حفل زفاف شقيقتها، فنشرت لحظة اندماجها في الغناء وهي تتمايل مع الموسيقى وتشاركها الفنانة نورة العميري في الرقص.

وفي نفس السياق، خطفت إطلالة نورة العميري أنظار الجمهور بقوة، خاصة مع اعتمادها على إطلالة أنثوية من جمبسوت لامع من اللون الأخضر، بعد أن اعتاد منها متابعوها على ارتداء الملابس الكاجوال والرياضية.

وجاء حفل زفاف شقيقة أمل الأنصاري بعد أيام من تحدث الأخيرة عن عرس أختها، كاشفة أنها تتلقى الكثير من الاتصالات من أجل حضور حفل الزفاف، وعلى إثره أكدت للجميع أن الحفل بسيط ويقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين فقط.

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