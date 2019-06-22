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عبرت الفنان وعد عن غضبها من إحدى المعجبات، عقب تدخلها في حياتها الخاصة.
وكانت شاركت وعد جمهورها، عبر مواقع التواصل ، مقطع فيديو، ظهرت فيه وهي تلقي تحية المساء على متابعيها، مؤكدة أنها مصابة بالأنفلونزا.
وقالت “وعد” في الفيديو: “مساء الخير ، حبيت سلم عليكم سامعين الصوت، كأني سيارة خربانة على إنفلونزا بس ما يمنع اكشخ واطلع”.
وانهالت التعليقات من جمهور وعد متمنين لها الشفاء العاجل، لتتفاجأ “وعد” بإحدى متابعيها تعلق قائلة: “لبى وعد سألتك بالخاص وبخصوص الشفايف ما رديتي”.
وردت وعد عليها بانفعال، حيث اعتبرت تعليق المعجبة تدخل واضح في حياتها الشخصية، قائلة: ” من جدك أنتِ قررتي أني عاملة شفايفي وتقولي وين، من قالك وقررتي عملت شغلة وتنتظري رد على ايش ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. معجبة لـ وعد: وين سويتي شفايفك ورد فعل صادم للأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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