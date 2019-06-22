شاهد.. محمد ممدوح في إعلان كأس الأمم الأفريقية 2008

شارك الفنان محمد ممدوح جمهوره بمقطع فيديو من إعلان كأس الأمم الإفريقية الذي شارك به لصالح إحدي شركات المشروبات الغازية الشهيرة عام 2008، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير

"إنستجرام".نشر ممدوح الفيديو تزامنًا مع إنطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر هذا العام، وعلق عليه قائلًا: "من اعلان كاس الامم الافريقية ٢٠٠٨".

جدير بالذكر أن بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم لعام 2008، تُعد النسخة السادسة والعشرون من البطولة، وتأهل فيها المنتخب المصري إلي النهائيات، ونجحت في الحفاظ علي لقبها للمرة الثانية.