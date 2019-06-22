حققت أغنية "شو بدو" للمطربة يارا، 991,041 ألف مشاهدة، وذلك بعد مرور أسبوع من طرحها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
ماضي، ألحان طارق أبو جودة، توزيع عمر صباغ، والكليب من إخراج ريشار سركيس، وظهرت فيه يارا بشخصيتها الحقيقية حيث تجولت في الشوارع تقود تاكسي لتفاجئ
يشار إلى أن أغنية "شو بدو"، من كلمات أحمد
يذكر أن آخر أعمال يارا أغنية "مليت"، التي قدمتها مع الفنان الجزائري دوزي، من كلمات عبدالقادر الدوزي ومحمد برحيل، ألحان دي جي يوسف ومحمد نوبال وأمين الدكالي، وتوزيع دي جي يوسف.
شاهد كليب شو بدو من هنا...
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أسبوع .. يارا تقترب من المليون الأول بأغنية "شو بدو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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