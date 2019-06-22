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شوقت المطربة اللبنانية اليسا جمهورها، مُعلنة عن تحضيرها لمشروع جديد تعمل عليه بالتعاون مع خبير التجميل اللبناني بسام فتوح، وتركت لهم اكتشاف حقيقة الأمر بأنفسهم، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقعتبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
نشرت اليسا صورة جديدة لها عبر حسابها، وعلقت قائلة: "متحمسة للكشف عن مشروعي الجديد الذي أعمل عليه مع صديقي والفنان الحقيقي
يذكر أن أليسا أعلنت دعمها للمنتخب المصري، وذلك بالتزامن مع فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، مؤكدة أن تشجيعها لهم من أجل عيون لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح.
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا ترفض البوح عن مشروعها الجديد.. وتطالب الجماهير بـ"التخمين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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