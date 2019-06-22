إليسا ترفض البوح عن مشروعها الجديد.. وتطالب الجماهير بـ"التخمين"

شوقت المطربة اللبنانية اليسا جمهورها، مُعلنة عن تحضيرها لمشروع جديد تعمل عليه بالتعاون مع خبير التجميل اللبناني بسام فتوح، وتركت لهم اكتشاف حقيقة الأمر بأنفسهم، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع

تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



نشرت اليسا صورة جديدة لها عبر حسابها، وعلقت قائلة: "متحمسة للكشف عن مشروعي الجديد الذي أعمل عليه مع صديقي والفنان الحقيقي

وخبير التجميل بسام فتوح.. هل تستطيعوا تخمين ما الذي سوف نتعاون فيه".يذكر أن أليسا أعلنت دعمها للمنتخب المصري، وذلك بالتزامن مع فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، مؤكدة أن تشجيعها لهم من أجل عيون لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح.