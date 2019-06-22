طرح الفنان محمد رمضان، قبل قليل أغنيته الجديدة "أفريقيا"، علي طريقة الفيديو كليب، والتي تتزامن مع استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". وجه رمضان في بداية الكليب كلمة للزائرين الذين حلوا ضيوفًا علي مصر لمتابعة مباريات كأس الأمم الأفريقية، فقال: "بمناسبة اختيار مصر لتنظيم كأس الأمم الأفريقية.. نبارك لبلدنا ونهدي هذه الأغنية باسم جمهوري وباسم الشعب الذين حلوا ضيوفًا علي مصر لمتابعة مباريات كأس الأمم الأفريقية، فقال: "بمناسبة اختيار مصر لتنظيم كأس الأمم الأفريقية.. نبارك لبلدنا ونهدي هذه الأغنية باسم جمهوري وباسم الشعبالعظيم لأفريقيا.. بنقولهم أهلا بيكم في بلدكم الثاني مصر أم الدنيا بلد الأمن والأمان". يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان فيديو كليب "بابا"، من كلمات خالد بدران، ألحان وتوزيع رامي المصري، إخراج أحمد عبدالواحد، وقد لاقي الكليب ردود فعل إيجابية وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا. شاهد الكليب من هنا...



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه "أفريقيا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.