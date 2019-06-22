نجوم العالم في الأفلام المصرية.. توجُّه فني يثير الجدل

باتت الاستعانة بوجوه عالمية في الأفلام المصرية سمةً مشتركةً بين المنتجين خلال الفترة الأخيرة، كعامل جذب إضافي للجمهور وضمان تحقيق إيرادات عالية.







ويعتبر المنتج محمد السبكي مَن قصّ شريط هذا الاتجاه في السينما المصرية، عندما راهن على الممثل البريطاني سكوت آدكينز الشهير بـ"بويكا" في فيلم "حرب كرموز" (إنتاج 2018، بطولة أمير كرارة، وإخراج بيتر ميمي) وحقّق العمل إيرادات تجاوزت 60 مليون جنيه.





السبكي أعاد التجربة مرة أخرى في فيلم "حملة فرعون" (إنتاج 2019، بطولة عمرو سعد، وإخراج رؤوف عبدالعزيز)، إذ استعان بالملاكم الأمريكي العالمي مايك تايسون المُلقَّب بـ"الرجل الحديدي".





وفي فيلم "كازابلانكا" (إنتاج 2019، بطولة أمير كرارة، وإخراج بيتر ميمي) تعاقد المنتج وليد منصور مع خالد أرغنتش بطل المسلسل التركي الشهير "حريم السلطان"، وحقّق الفيلم إيرادات قياسية في تاريخ السينما المصرية.

وتحدثت "العين الإخبارية" إلى عدد من السينمائيين لسؤالهم عن جدوى الاستعانة بهذه الوجوه العالمية في السينما المصرية.

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"ما يحدث لا يساهم في انتعاش أو إنقاذ السينما المصرية" وفق السيناريست بشير الديك الذي أكد أن: "ظهور هؤلاء النجوم يكشف شغف شركات الإنتاج بتحقيق مكاسب مادية فحسب، من دون الاهتمام برسالة وموضوع هذه الأعمال".

وأضاف الديك: "في الماضي قدّمتُ مع أبناء جيلي أعمالاً فنية تمس الناس، وتؤكد أن هناك علاقة بين المُبدِع ومجتمعه"، متابعاً: "نهضة السينما المصرية تحدث بطرح موضوعات وأفكار نابعة من المجتمع، مع إخراج عبقري وأداء رفيع للممثلين، أما لجوء شركات الإنتاج إلى (الجان الأوروبي) دليل على أن السينما المصرية باتت (سبوبة) وهدفها المكسب المادي فقط".





الناقد طارق الشناوي يتفق مع وجهة نظر الديك، إذ يرى أن الاستعانة بنجوم عالميين لا تمثل أي إضافة إلى السينما المصرية، لأن شركات الإنتاج تستعين بممثلين فقدوا حالة التوهّج وليسوا في القمة، ذاكراً: "لا يقدر منتج على دفع أجر نجم في حجم ليونارد دي كابريو مثلاً".

ويرى الشناوي أن المنتج محمد السبكي جلب في فيلم "حملة فرعون" نجوماً عالميين، ساهموا في ارتفاع تكاليف العمل، الذي فشل في نهاية المطاف في تحقيق إيرادات كبيرة.

وأفاد: "لذا أتصوّر أن السبكي الذي اخترع فكرة النجوم العالميين سيراجع نفسه ويغلق هذا الباب الذي فتحه ولم يحقّق فائدة للسينما المصرية".





في المقابل، خالف الرأييْن السابقين رؤوف عبدالعزيز مخرج فيلم "حملة فرعون"، إذ قال: "أنا مؤمن بأن لدينا مواهب حقيقية في الكتابة والإخراج والتمثيل والتصوير، لكن لا أرى أي عيب في الاستعانة بنجوم عالميين في أفلامنا المصرية، خصوصاً إذا كان الموضوع يتحمّل ذلك ويضفي على العمل عنصر المصداقية".

ويرفض عبدالعزيز "الهجوم على فكرة الاستعانة بنجوم عالميين، لأن هذا الأمر قد يساهم في انتعاش حال السينما، ويفتح الطريق أمامنا نحو العالمية، لا سيّما إذا تم استقدام نجوم لهم شهرة واسعة، ويمتلكون قاعدة جماهيرية كبيرة".