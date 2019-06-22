بيلا حديد تستنسخُ إطلالتها من كيانو ريفز.. وكيندال جينر على خطاها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثناء تواجدها في مدينة نيويورك الخميس الماضي، ارتدت عارضة الأزياء الأمريكية كيندال جينر، بدلةً جلديةً بنية اللون، واختارت ارتداء قميصٍ بسيطٍ أبيض اللون تحتها، وحذاءٍ رياضيٍ باللون الأبيض كذلك، مُكوِّنةً بذلك مزيجًا لافتًا من الرسمية والملابس الكاجوال.

ويبدو أن جينر استنسخت إطلالتها تلك من عارضة الأزياء العالمية، بيلا حديد، إذْ ظهرت في شهر نيسان/ إبريل من هذا العام، وهي ترتدي ذات البدلة ولكن مع اختلافٍ بسيط، وهو ارتداء كروب توب من الجلد باللون البنّي تحتها، مع حذاءٍ عسلي اللون ذي كعبٍ عالٍ، قيل حينها أنها اختارت أسلوبًا كان معتمدًا في أواخر التسعينات وأوائل القرن العشرين.

ورغم أن كيندال بدت وكأنها تستنسخ إطلالة بيلا، إلا أن النجمتين في الواقع، حاولتا تقليد النجم كيانو ريفز، في فيلم "ذا ماتريكس"، عام 1999، إذ كانت شخصية ريفز تتطلبُ منه ارتداء البدلات الجلدية السوداء، بالإضافة إلى نظارةٍ شمسية سوداء مستطيلة العدسات، وهو ما استنسخته حرفيًا بيلا حين ظهرت ببدلةٍ بنيّة ونظارة شمسية تشبهُ إلى حدٍ ما نظارة ريفز.