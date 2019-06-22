نيكي ميناج تشعل صراعها مع مايلي سايرس مجددًا.. وتصفها بـ”الدجاجة”

متابعة بتجـــــــــرد: الحرب سجال، يوم لك ويوم عليك، واستمرارًا لجولات حربها الضروس مع مايلي سايرس، أخذت مغنية الراب الأمريكية “نيكي ميناج” صراعها إلى مستوى آخر، عندما وصفت نجمة ديزني السابقة في حلقة أمس الجمعة من برنامجها “إذاعة الملكة” بـ”دجاجة بيردو”، وهو أحد ماركات الدجاج الشعبية في الولايات المتحدة.

ووصفت ميناج نفسها بالملكية، عندما قالت: “لا يمكن أن تتحدث دجاجة بيردو أبداً عن الملكات”، ويأتي كلامها رداً على سايرس التي أخذت جانب عدوة نيكي ميناج مغنية الراب “كاردي بي”، وقالت في كلمات أغنيتها “Cattitude” عبارة تقول: “أحبك يا نيكي ولكني أستمع إلى كاردي”.

ومن المعروف للجميع الصراع بين نيكي ميناج وكاردي بي، الذي يعود لوقت سابق في أحد عروض أسبوع نيويورك للموضة، عندما تقابلت نيكي وكاردي بي وجهاً لوجه في مشادة كلامية انتهت بإلقاء ميناج حذائها عليها، والتقطت العدسات خروج كاردي من الحفل وفي رأسها إصابة.

وليست هذه المرة الأولى التي تصطدم فيها نيكي بسايروس، حيث وصفتها النجمة السمراء بوصف يطعن في شرفها أمام الملايين في حفل جوائز “MTV”، عندما دافعت سايرس عن تايلور سويفت التي حصلت على الجائزة بدلاً من نيكي.