بعد إحراجها.. شريهان ترد على سؤال صلاح عبد الله

متابعة بتجـــــــــرد: تعرضت الفنانة الكبيرة شريهان لموقف محرج بسبب سؤال وجهه لها الفنان صلاح عبد الله، بعد أن حذفت متابعته على السوشيال ميديا.

وفاجأ الفنان صلاح عبد الله، شريهان بسؤال عرضها للإحراج، حيث تساءل صلاح عبد الله عن سبب حذفها متابعته، من موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلا: “لأنك غالية عليا قوي هسألك لغيتي المتابعة ليه يا شيري؟!”.

لترد شريهان عليه قائلة: “ولأنك غالي عندي أنا جدا، وأغلى عندي من غلاوتي أنا عندك وبكتييييييير، وبالرغم من إن سؤالك بجد محرج أو أحرجني أنا وبرضو جداً، حرد عليك بمنتهى الصراحة”.

وأضافت: “قررت من حوالي 6 أو 8 شهور تقليل متابعة السوشيال ميديا، والحقيقة إني في طريقي لإغلاقها تماما، وكنت أحتاج لمتابعة ابنتي لولوة لأنها بعيدة عني وتدرس في إنجلترا. وكنت في منتهى الحرج من جميعكم، لأنني أتابع كبار مبدعي قلبي أنا، وفي جميع المجالات وليس فقط في الفن المصري والعربي”.

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وواصلت: “رغم قراري هذا، فأنا أتابع جميعكم بمنتهى الحب والتقدير والاحترام وللأبد. أنا باعتذر وسامحني”.

يشار إلى أن الفنان صلاح عبد الله خاض الموسم الرمضاني الماضي بعملين هما “فكرة بمليون جنيه” مع علي ربيع.

كما يشارك الفنان صلاح عبد الله، محمد عادل إمام في بطولة مسلسله الجديد “هوجان”، كما عرض له مسلسل “شقة فيصل الذي شارك في بطولته بجانب الفنان كريم محمود عبد العزيز .

أما الفنانة شريهان فما زالت تحضر للعروض المسرحية الجديدة، التي ستعود بها خلال الفترة المقبلة.