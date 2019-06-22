كارول سماحة تُبهر الجمهور المغربي في افتتاح مهرجان موازين

متابعة بتجــــــــــرد: أحيت النجمة اللبنانية كارول سماحة حفل افتتاح “مهرجان موازين إيقاعات العام” في المملكة المغربية مساء 21 حزيران/يونيو الجاري.

حضر الحفل جمهور عريض من محبّي كارول سماحة في المغرب، إلى جانب عدد كبير من عشاق الموسيقى من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.

قدّمت كارول سماحة خلال الحفل باقة من أجمل أغنيات أرشيفها الفني الحافل بالنجاحات، فعفاعل معها الحضور بشكل ملحوظ وتحوّل محبّوها إلى كورال يردّدون الكلمات عن ظهر غيب.

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تألقت كارول سماحة خلال الحفل بفستان طويل مميّز بتصميمه من اللون الأبيض، فبدت كعادتها بغاية الجمال والأناقة وسرقت كل الأنظار نحوها.