موهبة الجزائر يبدي رغبته في الانتقال للترجي التونسي

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محمد عمادالسبت 2019/6/22 04:08 مساء بتوقيت أبوظبي
الترجي التونسي
أبدى الجزائري إلياس شتي، الظهير الأيسر لشبيبة القبائل، رغبته في الانتقال إلى صفوف فريق الترجي التونسي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وقال شتي في تصريح لإذاعة "شمس إف إم": "الترجي التونسي نادٍ كبير في أفريقيا وأيّ لاعب يحلم بحمل قميصه".
وتابع "شبيبة القبائل منحني الضوء الأخضر لمغادرة الفريق في فترة الانتقالات الحالية، غير أن الأمر يبقى مرتبطا بتوصله لاتفاق مع النادي التونسي بخصوص المسائل الماديّة".
وأتم "أتمنى أن يتوصّل الطرفان لاتفاق في أسرع وقت، خاصّة أنني أرغب بشدة في خوض مغامرة خارجيّة".
ويبحث الترجي عن التعاقد مع لاعب جديد في مركز الظهير الأيسر في ظل الرحيل المنتظر لنجمه الدولي أيمن بن محمد.
وتألق شتي خلال منافسات النسخة الحالية من الدوري الجزائري، حيث شارك في 29 مباراة سجل خلالها هدفين وأهدى 4 تمريرات حاسمة.
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