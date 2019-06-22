شفاء ميك جاجر يبعث الحياة في جولات "رولينج ستونز"

أحيَت فرقة "رولينج ستونز" البريطانية أول حفل لها بعد تعافي مغنيها ميك جاجر من عملية في القلب، الجمعة بشيكاغو، وقد بدا الفنان في حالة جيّدة.



وكان المغني الشهير البالغ من العمر 75 عاماً نشر تسجيلاً له على "تويتر" وهو يتمرّن للحفل قبل انطلاق الأمسية.

وعبر تغريدة بعد العرض، شكرت الفرقة التي تكوّنت عام 1962، الجمهور الحاضر الذي ملأ مدرج "سولدجر فيلد"، وهو ملعب فريق "شيكاغو بيرز" لكرة القدم الأمريكية ويسع نحو 60 ألف متفرج.

Advertisements

ويعدّ هذا الحفل الأول في أمريكا الشمالية من جولة "نو فيلتر" التي أطلقتها "رولينج ستونز" سنة 2017، وأرجأتها قبل أشهر بسبب الوضع الصحي لجاجر.

وكانت الفرقة أعلنت في مارس/آذار الماضي أنها أجَّلت 17 حفلة كانت مقررةً في أمريكا الشمالية بين 20 أبريل/نيسان و29 يونيو/حزيران 2019، موضحةً أن الأطباء منعوا ميك جاجر من القيام بهذه الجولة، لأنه يحتاج إلى علاج طبي.

وأكد جاجر بعد ذلك أنه خضع لعملية في القلب ويشعر "بتحسّن كبير"، من خلال تغريدة طمأن فيها محبي فرقة "رولينج ستونز" القلقين، بحسب ما ذكرته وسائل إعلامية عدة.



وتنتهي هذه الجولة في 31 أغسطس/آب 2019 في ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي الأمريكية.

