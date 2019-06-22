شهيرة: الفنان محمود ياسين مصاب بـ"ألزهايمر غير شرس"

أكدت الممثلة المصرية شهيرة أن الحالة الصحية لزوجها الفنان القدير محمود ياسين مستقرة، مضيفةً أنه بدأ يتحرك داخل المنزل، لكن من الصعب نزوله إلى الشارع، إذ يعاني من رعشة في الجسم أثناء الحركة.

وقالت شهيرة، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية": "ليس صحيحاً أن التدخين هو سبب الأزمة الصحية التي طالت محمود ياسين مؤخراً، لأنه توقّف عن ذلك منذ 17 عاماً، ولا يتناول أي شيء يضر بصحته".

وتحدثت عن تفاصيل الحالة الصحية لزوجها موضحةً: "أُصيبَ محمود ياسين بانسداد في بعض شرايين المخ، منها الشريان الخاص بالذاكرة والكلام والحركة، ويعاني حالياً من ألزهايمر، ولكنه ليس ألزهايمر شرساً، لأنه يعرف كل أفراد الأسرة ويسأل عنهم".

Advertisements

ووجَّهت شهيرة الشكر لجميع الفنانين الذين حرصوا على الاطمئنان إلى حالة زوجها الفنان الكبير، وطلبهم زيارته، ذاكرةً أنها رفضت ذلك لأنه لن يستطيع معرفةَ أحد في الوقت الراهن، كما أنها لا تحب أن يرى أي إنسان محمود ياسين في هذا الوضع، وأكدت: "أريد أن تظل صورته قوية وجميلة في عيون الجميع".

وعن تأثير محنة مرض محمود ياسين عليها، أفادت شهيرة: "يكفي اعترافي بأني أصبحت وحيدةً وزوجي على قيد الحياة، لكن الحمد لله على وجوده رغم كل شيء، فقدتُ الحوار معه ومناقشاته الجميلة في الفن والسياسة والأدب".

وتابعت: "رفضتُ الاستعانة بمرافق، وقلت لنفسي سأخدم زوجي حتى آخر يوم في عمري".

وبخصوص ما تردّد عن عودتها إلى التمثيل كشفت شهيرة: "تلقيت عرضاً بالمشاركة ضمن مسلسل درامي، ورفضت بعدما قرأت الورق واكتشفت أنه ضعيف ولن يشكّل إضافة لمشواري الفني، فأنا غائبة عن الساحة الإبداعية منذ 20 عاماً، وعندما أفكر في الرجوع يجب أن أعود إلى ناس بعمل فني ضخم وجاد".