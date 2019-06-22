بالصورة- ماغي بوغصن تلتقي مع صاحبة الروح الطيبة

Jun 22, 2019 نشرت الفنانة ماغي بوغصن صورة تجمعها مع الفنانة سعاد عبدالله وذلك اثناء تواجد الأخيرة في زيارة الى بيروت. ونشرت ماغي على حسابها على انستغرام الصورة وعلقت قائلة: “أجمل لقاء مع صاحبة الروح الطيبة.. نجمة الخليج الأولى سعاد عبدالله… نورتي بيروت”. الصورة نالت اعجاب المتابعين الذين أثنوا على اللقاء بين الفنانتين في العاصمة اللبنانية بيروت.







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