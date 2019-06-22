هل تُشارك صباح الجزائري في "باب الحارة 11"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد بدء العمل على الجزء الحادي عشر من مسلسل "باب الحارة"، عرضت الشركة المنتجة للجزء العاشر "قبنض" على الممثلة صباح الجزائري المشاركة في الجزء الجديد، بعدما شاركت بأجزاء العمل التسعة الأولى بشخصية "أم عصام".

وبحسب مصادر صحفية، فإن الجزائري رفضت العرض، وعبّرت عن تمسكها بالنسخة الأخرى التي كتبها فؤاد شربجي ويخرجها مؤمن الملا في الإمارات، وذلك من باب الوفاء لمن قدمها وعملت معه عبر تسعة أجزاء سابقة.

ومن المفترض العمل على إنجاز الجزء العاشر من مسلسل "باب الحارة" بنسخته الأساسية والمعروفة بنجومه واستقطاب نجوم جدد، منهم سلوم حداد و صفاء سلطان ومهيار خضور بالإضافة لعودة نزار أبو حجر الشهير بشخصية "أبو غالب" بينما سيشهد غياب كل من عباس النوري ومصطفى الخاني.

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يُشار إلى أن مخرج الجزء العاشر محمد زهير رجب قدّم "باب الحارة" بغياب الممثلين الرئيسيين مثل صباح الجزائري وعباس النوري، وميلاد يوسف وزهير رمضان ومحمد خير الجراح وشكران مرتجى، بينما نجح باستقطاب عدد من الشخصيات مثل محمد قنوع وأمية ملص وأيمن بهنسي وهدى شعراوي.

يذكر أن الكاتب السّوري مروان قاووق أكد أن مسلسل "باب الحارة" سيكون حاضرًا ضمن الموسمين الرمضانيين المقبلين. وكشف أنهم يتابعون تحضيراتهم النهائية كي يبدأوا تصوير الجزأين 11 و12 في بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر.