كيم كارداشيان بـ3 إطلالات على غلاف مجلة.. وتُعلّق: حلمي تحقّق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عادت نجمة برامج الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، لتكون نجمة غلاف مجلة "فوغ" العالمية، ولكن هذه المرة ستكون نجمة غلاف المجلة بالنسخة اليابانية، في عددها الصادر في آب/أغسطس القادم، إذ اعتمدت ثلاث إطلالاتٍ مختلفة.

وجاءت إطلالات كيم متنوعة، إذ ظهرت في إحداها وهي ترتدي ثوبًا باللون الأسود اللامع، يُظهرُ منحنيات جسد كيم، مستوحى من عباءة "فيرساتشي"، مع الكثير من القواطع والأشرطة الجلدية حول الجذع، مع شقٍّ يصل حتى الفخذ، عُرض في مجموعة خريف 2019، وبلغ سعره حوالي 15 ألف دولارٍ أمريكي.

واعتمدت في إطلالتها تلك، تسريحة الشعر المجعد للخلف، وبدت وهي تحدق بالكاميرا باهتمام، وجاء عنوان ذلك الغلاف "كوني شرسة".

واختارت كيم أن تطل بقناع من الجلد غطّى كامل رأسها وحجب شعرها بالكامل، وتمسك برأسها يدين من البلاستيك، في إطلالتها الثانية، ورغم أن جزءًا من وجهها وشعرها حُجِب عن طريق قطعة الرأس غير العادية، إلا أن إطلالتها تلك بدت ساحرةً للغاية.

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ومن أجل الإطلالة الثالثة، ظهرت كيم ملفوفةً في قماشٍ ورديٍ حريري، أخفى جسدها كاملاً، إذ لم يظهر منها سوى وجهها، وحدقت كيم باهتمامٍ كبير بالكاميرا، لتُشكل بذلك لوحةً مستوحاة من المكياج والرموش الطويلة وأحمر الشفاه الوردي.

وفيما يخص إطلالاتها داخل صفحات المجلة، فقد تخلّت كارداشيان عن مجموعتها المتألقة المعتادة، لصالح فستانٍ ضخم منتفخ، من طراز "فالنتينو"، وعباءة تول ضخمة أخرى تشبه الخيمة من طراز "فيكتور أند رولف"من مجموعة ربيع 2019، كُتب عليه "أنا لست خجولاً، أنا لا أحبك".

وكشفت كيم، عن تلك الصور من خلال منشورٍ خاص عبر حسابها في "إنستغرام"، وعنونتها "أغلفة مجلة "فوغ" النسخ اليابانية الثلاثة، كان هذا حلمًا مطلقًا بالنسبة لي، وها هو يتحقق".

وظهرت كيم لأول مرة على غلاف مجلة "فوغ" النسخة الأمريكية، إلى جانب خطيبها آنذاك كانيه ويست، في عام 2014، كما ظهرت مرةً اخرى في أيار/ مايو الماضي، حيث كشفت عن خططها لإجراء امتحان الحقوق في عام 2020.