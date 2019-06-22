صورة| أحمد عز مع وردة ويوجه رسالة للمنتخب المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان أحمد عز صورة تجمعه بلاعب باوك اليوناني والمنتخب الوطني عمرو وردة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام". وظهر عز في الصورة بجانب وردة في إحدى الدول الأوربية، وعلق: "ألف مبروك للمنتخب المصري، وعقبال البطولة يا أسود". يذكر أن حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، أقيم مساء أمس الجمعة، باستاد القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانتهى بفوز المنتخب بهدف مقابل لا شيء.

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