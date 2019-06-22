نجلاء بدر تشكر الرئيس السيسي.. لهذا السبب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
عبرت الفنانة نجلاء بدر عن سعادتها بحفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي انطلقت أمس الجمعة.
ونشرت نجلاء صورة للرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلقت:" دي صورة مصر بجد، اللي حصل في حفل الافتتاح كان حلم من حلمنا اللي اتحقق قدام عنينا امبارح، يا رب التوفيق لمنتخب مصر، شكرًا سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي".
يذكر أن البطولة افتتحت بمباراة منتخبي مصر وزيمبابوي، التي انتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف مقابل لا شيء.
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