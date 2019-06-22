بالفيديو| أحمد التهامي يردد النشيد الوطني ويغني "أفريقيا" في ستاد القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

نشر الفنان أحمد التهامي مقطع فيديو له خلال حضوره المباراة الافتتاحية بكأس الأمم الإفريقية، بين منتخبي مصر وزيمبابوي، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

وظهر التهامي في الفيديو وسط الجماهير، وهو يردد كلمات النشيد الوطني: "بلادي بلادي لكِ حبي وفؤادي"، وعلق: "تحيا مصر"، كما ظهر في فيديو آخر وهو يغني "أفريقيا".

واستطاعت مصر الفوز على زيمبابوي في أولى مباريات المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية، والتي حسمها منتخب مصر لصالحه بهدف مقابل لا شيء.

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