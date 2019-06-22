بعدما اتهمتها بادعاء المرض.. هيفاء وهبي تعلن الحرب على مي حريري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الحرب على ابنة موطنها الفنانة مي حريري، بعد انتشار فيديو للأخيرة اعتبرته هيفاء اتهامًا صريحًا لها بإدعاء المرض، إذ ظهرت مي وهي تقول "الفنانين بيموتوا حالهم وبعدين يتركوا ويطلعوا يقولوا الحمد لله اشتقتلكم، وساعة مرضنا وساعة كبد وأشياء اخرى خلاص بقى".

ونشرت هيفاء عبر "تويتر"، صورة من رسائل سبق وتلقتها أثناء فترة مرضها من مي حريري، كشفت فيها الأخيرة عن قلقها الشديد على مرضها، ومتمنية لها الشفاء، وسألتها إذا كانت في حاجة لأي شيء، ووصفتها بأنها شقيقتها ولن تتأخر عنها، كما طلبت أن تكشف لها عن اسم المستشفى لتزورها وتطمئن عليها.

وبتاريخ الخميس 20 يونيو وعقب انتشار فيديو مي، أرسلت هيفاء رسالة نصية لها، كتبت فيها "أعاود الاتصال بكي لأشكرك على شيئين، الأول لسؤالك عني عندما كنت مريضة، والثاني لأنك منافقة كبيرة"، وأضافت في تعليقها على الصورة "ليس لدي مشكلة في قطع علاقتي بالناس".

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وهاجم الجمهور مي، وأشادوا على موقع "تويتر" برد هيفاء ووصفوه بـ"الضربة القاضية"، مؤكدين أنها تجيد فن الرد، وطلب البعض منها أن تعطيهم درسًا في "قصف الجبهة"، لترد أن القاعدة الأولى أخذ نفس عميق، ثم "شمر عن كمامك"، أما القاعدة الثانية فأن يأتي قصف الجبهة وأنت تبتسم.

يُذكر أن الفنانة هيفاء وهبي عانت مؤخرًا من وعكة صحية ولم تكشف عن طبيعة مرضها، وأعلنت قبل أيام أنها تتماثل للشفاء، وعبرت عن اشتياقها لجمهورها.