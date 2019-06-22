دنيا عبدالعزيز تهنئ محمد مهران على زفافه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

حرصت الفنانة دنيا عبدالعزيز على تهنئة صديقها الفنان الشاب محمد مهران بزفافه على المخرجة مي عبدالحافظ، والذي أقيم مساء أمس الجمعة، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.

ونشرت "دنيا" صورًا لها من حفل الزفاف عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "مبروك مهران ومي ربنا يسعدكم".

وحضر الحفل عدد من نجوم الفن، منهم "سيد رجب، ومدحت صالح، ومحمود حافظ، ووفاء عامر، ومي الغيطي، وصفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، والمخرج خيري بشارة، وخالد أنور، وياسمين رحمي، ومحمد حفظي، وأشرف زكي، وماجد المصري، ودنيا عبدالعزيز، وعمرو عبدالجليل، وخالد الصاوي".

يُذكر أن الفنان محمد مهران شارك في السباق الدرامي لرمضان الماضي من خلال مسلسل "حدوتة مرة"، بجانب الفنانة غادة عبدالرازق ومجدي كامل، وأحمد صيام، وسلمي أبو ضيف.