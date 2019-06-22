شاهد.. محمد منير يكشف كواليس حفله في "دورتموند"

نشر الفنان محمد منير، صور تجيهزات حفله، والمقرر إحياؤه الليلة في مدينة دورتموند بروسيا، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". "فيس بوك". يذكر أن الكينج محمد منير طرح سابقاً أغنية بعنوان "لو باقي في عمري"، وهي من كلمات باسم عادل، و ألحان و توزيع أحمد فرحات، كما تخطت الأغنية حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع "يوتيوب". Advertisements

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