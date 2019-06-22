نشرت النجمة منة فضالي فيديو من داخل إحدى صالات التدريب المعروفة باسم "الجيم"، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"،و علقت عليه كاتبة: "عملصعب جدًا".
يذكر أن الفنانة منة فضالي شاركت مؤخرًا في الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس" و هو من تأليف
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. منة فضالي تستعرض مهارتها في "الجيم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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