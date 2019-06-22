فن ومشاهير

بالفيديو.. منة فضالي تستعرض مهارتها في "الجيم"

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نشرت النجمة منة فضالي فيديو من داخل إحدى صالات التدريب المعروفة باسم "الجيم"، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"،و علقت عليه كاتبة: "عمل

صعب جدًا".

 

يذكر أن الفنانة منة فضالي شاركت مؤخرًا في الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس" و هو من تأليف

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مجدي صابر، و إخراج أحمد خالد أمين، و بطولة كل من جمال سليمان، صابرين، ياسر جلال، إيناس عز الدين، هنادي مهنا، أحمد صفوت، كمال أبو رية، نادية رشاد وباقة من ألمع النجوم.

شاهد الفيديو من

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