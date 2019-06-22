اليـوم.. مزيكا تطرح ألبوم "قصة حب" لـ "رامى عياش"

تطرح اليوم شركتا "مزيكا وعالم الفن" ألبوم النجم رامي عياش بعنوان "قصة حب" فى الأسواق، وذلك بعد قيامه بتحضيرات أغنياته منذ فترة.

يتكون الألبوم يتكون من 10 أغنيات مختلفة اللهجة ما بين المصرىة واللبنانية، وهي: "قصة حب" من كلمات محمد رفاعي، وألحان وتوزيع جان ماري رياشي، "وصفولى عيونك" من كلمات نبيل أفيونى وألحان نور الملاح وتوزيع جان مارى رياشى، "حابب" من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمر صباغ، "بعقلين" من كلمات معتصم حمزة وألحان بهاء حمزة وتوزيع ستوديو رامى عياش, وضياء حمزة، "بالأفراح" من كلمات سليم عساف وألحان رامى

عياش وتوزيع ستوديو رامى عياش، "أم الدنيا" من كلمات سليم عساف وألحان رامى عياش وتوزيع دانى حلو، "ساعة الغروب" من كلمات أحمد شتا وألحان محمود الخيامى وتوزيع خالد نبيل، "لو أحلامي" من من كلمات سما، وألحان وتوزيع جان ماري رياشي، "عمر جديد" من كلمات كاترين معوض وألحان رامى عياش وتوزيع دانى الحلو، "ياسكاكر السكر".. من كلمات خالد فرناس، وألحان عمرو الشاذلى وتوزيع محمد شفيق، كما تشاركه في الغناء النجمةفيفي عبده.

يذكر أن الفنان رامي عياش قام بتصوير أغنيتين من ألبومه الجديد الأولى عنوان الألبوم "قصة حب" وهى بتوقيع المخرج فادي حداد، وتم التصوير فى بيروت، وظهر عياش في الكليب، بشخصية ميكانيكي سيارات، وأجاد فى تمثيلها وقد لاقت الشخصية إعجاب الكثيرين من الجمهور حتى أن البعض منهم طالبوه بالإستمرار فى مجال التمثيل، كما تقترب الأغنية "قصة حب" من 12 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

كما طرح منذ أيام فيديو كليب جديد للنجم رامى عياش وهو "ياسكاكر السكر" ومفاجأة الكليب مشاركة نجمة الإستعراض الفنانة فيفى عبده فى تصويره وقدمت فاصلا من الرقص بمصاحبة مجموعة من الموديلز.. وتم التصوير أيضا فى بيروت مع المخرج المبدع فادى حداد، وحاليا يحقق الكليب نجاحا كبيرا ويقترب من المليون الثالث على اليوتيوب.