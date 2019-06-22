صور.. إطلالة نسرين طافش بالوردي تخطف الأنظار

خطفت النجمة السورية نسرين طافش الأنظار في أحدث جلسة تصوير، حيث نشرت صور إطلالتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، وظهرت من خلالها بفستان وردي.
يذكر أن النجمة السورية نسرين طافش شاركت سابقًا في مسلسل بعنوان "مدرسة الحب"، وهو بطولة كل من أمل عرفة، ورد الخال، راندا البحيري، مصطفى فهمي، حسن الرداد، باسم مغنية، باسم
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