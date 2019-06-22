عبر المطرب محمود العسيلي عن سعادته بأجواء حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية الذي أقيمت فعالياته بالأمس في ستاد القاهرة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات العالمي "تويتر".
فكتب العسيلي عبر حسابه: "الله على مصر وهي متجمعة وعلى ستاد القاهرة اللي كان منور
جدير بالذكر أنه انطلق مساء أمس حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، ويشارك فيها 24 منتخبا لأول مرة منذ بدايتها عام 1957، وافتتحت مشوارها في بطولة أمم إفريقيا 2019 بالأمس بمواجهة زيمبابوي، على ستاد القاهرة الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر محمود العسيلي عن حفل الافتتاح: أحلى من حفل كأس العالم الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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