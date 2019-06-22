محمود العسيلي عن حفل الافتتاح: أحلى من حفل كأس العالم الماضي

عبر المطرب محمود العسيلي عن سعادته بأجواء حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية الذي أقيمت فعالياته بالأمس في ستاد القاهرة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات العالمي "تويتر".

فكتب العسيلي عبر حسابه: "الله على مصر وهي متجمعة وعلى ستاد القاهرة اللي كان منور

امبارح وشكله زي أي ستاد من الإستادات الكبيرة اللي في أوروبا.. الله على حفل افتتاح عالمي يمكن يكون أحلى من افتتاح كأس العالم اللي فات.. فخور بولاد بلدي اللي اشتغلوا علىكل دا حاجة تفرح و تشرف".جدير بالذكر أنه انطلق مساء أمس حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، ويشارك فيها 24 منتخبا لأول مرة منذ بدايتها عام 1957، وافتتحت مشوارها في بطولة أمم إفريقيا 2019 بالأمس بمواجهة زيمبابوي، على ستاد القاهرة الدولي.