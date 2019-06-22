شاهد.. محمد رمضان يستعد لطرح "أفريقيا" بعد قليل

أعلن الفنان محمد رمضان موعد طرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "أفريقيا"، والتي تتزامن مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر هذا العام، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
فنشر رمضان فيديو ظهر فيه علي
يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان فيديو كليب "بابا"، من كلمات خالد بدران، ألحان وتوزيع رامي المصري، إخراج أحمد عبدالواحد، وقد لاقي الكليب ردود فعل إيجابية كثيرة عبر مواقع السوشيال ميديا.
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