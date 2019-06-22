الليلة.. هوس باند يحيي حفلًا في درب 1718

يحيى هوس باند الليلة حفلًا غنائيًا على مسرح الحديقة الجانبية في درب 1718، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء، بسعر تذكرة 75 جنيها.

يذكر أن "هوس" فرقة مصرية مستقلة،

تأسست بالقاهرة عام 2014، وتتميز موسيقاها بأسلوب موسيقى البروجريسف وبدراما اللحن والكلمات كوسيلة خاصة للتعبير الإنساني.

أصدرت "هوس" ألبومين قصيرين عام 2015 هما

"هوس" و"زي الشتا"، بالإضافة إلي تقديمها العديد من العروض الحيّة داخل القاهرة وخارجها، كما شاركت في العديد من الفعاليات الهامة منها: مهرجان أيام قرطاج الموسيقية 2017، مهرجان دي كاف 2017، مهرجان ريد بول في الشارع 2018، وعيد الموسيقى بالقاهرة 2018.