صور من شهر عسل نجمة بوليود نيتي موهان وزوجها نيهار بانديا في سويسرا

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

نشرت صحيفة الـ“mid-day” الهندية، مجموعة من الصور المميزة لـ الممثلين الهنديين من شهر العسل للفنانة الهندية نيتى موهان والممثل الوسيم نيهار بانديا اللذين قررا ترك عملهما والشروع في الاستمتاع.

بعد أن اختتم الثنائي التزاماتهم المهنية، قاما بتنفيذ ما كان يخططان له في وقت لاحق، قول موهان، الذي يحب الجبال: “بعد أن استأنفت العمل في وقت سابق، تمكنت من أخذ قسط من الراحة”.

وقد شاركت نيتي موهان على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram بعض الصور من شهر عسلها، كما شارك زوجها نيهار باندي Nihaar Pandya أيضًا بعض الصور ومقاطع الفيديو على صفحته الشخصية بـInstagram أيضًا.

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وكانت موهان وبانديا قد استضافا مراسم حفل الحناء “موهندي” يوم الخميس 14 فبراير وهو الحفل الذي أعقبه إقامة حفل عقد القران في مدينة حيدر أباد، حيث جرت استعدادات ما قبل الزفاف على قدم وساق.

حضر حفل الوفاف النجم ايوشمان خورانا Ayushmann Khurrana، وزوجته طاهرة كاشياب Tahira Kashyap وشقيقه ابارشكتي خورانا Aparshakti Khurana، كما شوهدت نجمة التنس سانيا ميرزا ​​، ولاعب الكريكيت روبن يوتاهبا وعدد قليل من اللاعبين الآخرين.

وفقا لتقرير في “مومباي ميرور”، كانت بداية التعارف بين نيهار ونيتي عن طريق صديق مشترك، كان عضوا في فرقة نيتي، لكن الأمر لم ينجح في البداية، لكنهما التقيا بعد ذلك في حفل زفاف صديق أخر، وبدأت قصة حبهما.