علقة ساخنة للممثلة الهندية ماهي جيل وطاقم مسلسل Fixer.. فيديو

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

زعم أعضاء فريق العمل والممثلون في سلسلة على شبكة الإنترنت بعنوان “Fixer” يوم الأربعاء 19 يوينو أنهم تعرضوا للهجوم من مجموعة من الرجال.

في مقطع فيديو شاركه المخرج الهندي تيجامنشو دوليا Tigmanshu Dhulia على Twitter، حيث شوهد وهو يروي الحادث، والى جانبه الممثلة ماهي جيل Mahie Gill وطاقم العمل، وقد أكد أن الشرطة تغاضت عن مساعدته ورفضوا تقديم العون لهم، عقب تعرض الرجال لهم.

وأخبر دوليا IANS في بيان له أن “أربعة إلى خمسة رجال في حالة سكر دخلوا بالعصي وبدأوا في ضرب أعضاء الطاقم، في البداية اعتقدت أنهم مجرد سكارى فقط، لكن بعد فترة وجيزة، أدركت أن الأمر خطير. رأيت مصورنا ينزف، لقد كان الأمر من الفوضى “.

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وأشار إلى أن مدير التصوير اضطر إلى خياطة جرحه بعدد من الغرز على جبينه، بينما عانى واحد من الطاقم بخلع في الكتف، وقالت ماهي عندما جاء الرجال لمهاجمتها، ركضت نحو سيارتها ورأت أن “الحمقى كانوا “يضربون الناس مثل الحيوانات”.

وكشف المخرج أن الرجال كانوا من مجموعة منافسة تسيطر على المنطقة، على الرغم من أن الإنتاج كان لديه الإذن المناسب ودفع رسوم استغلال والتصوير في الموقع.