تسريب النسخة الأصلية من «Kabir Singh» للنجم شاهيد كابور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

وقع فيلم النجم الهندي شاهيد كابور والجميلة كيارا ادفاني «Kabir Singh» فريسة للقرصنة على شبكة الإنترنت، وتم تسريبه بالكمال، وذلك بعد عرضه بيوم واحد، حيث كان مقررًا له العرض على شاشات في 21 يونيو.

وكان الفيلم قد حقق نتائج رائعة في شباك التذاكر، حيث حصد أكثر من 20 مليون روبية في اليوم الأول من صدوره، وبذلك أصبح أكبر افتتاحية لأفلام شاهيد كابور حتى الآن.

ويعد «Kabir Singh» هو نسخة جديدة من فيلم التيلجو الشهير أرجون ريدي الذي قام ببطولته فيجاي ديفيراكوندا وشاليني باندي، الفيلم من إنتاج بوشان كومار ومراد ختاني وكريشان كومار وآشوين فاردي، ومن إخراج سانديب ريدي فانجا، الذي أخرج الفيلم الأصلي أيضًا.

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يلعب شاهيد دور جراح مدمن على الكحول في الفيلم يدخل دوامة الهبوط بعد زواج صديقته (كيارا) من شخص آخر، وقد حصل شاهيد على 14 كجم بسبب دوره في الفيلم الذي ينتظره عشاقه ومحبيه.

في حديثه عن تحوله الجسدي للفيلم، قال ممثل Udta Punjab في وقت سابق لمنتصف النهار: “قرر الفريق أولًا التصوير على الأجزاء التي غيرت شكلي، لا يهمني كيف أبدو، فالممثلون معتادون على عن أفضل ما لديهم”.

وأضاف: “في جميع الأوقات، اتخذنا قرارًا بأطلاق الشعر واللحية، لقد استغرقوا نحو شهرين ونصف حتى ينمي الشعر، وخلال هذه المرحلة، عملت مع المدرب الخاص بي على صياغة خطة وتحقيق المظهر وزيادة الوزن”.