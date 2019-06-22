أحمد مكي يتلقى رسالة من مُدمن.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقى الفنان المصري أحمد مكي رسالة مؤثرة من أحد الأشخاص المتعافين من الإدمان، حيث أكد له أن أخذ قرار الابتعاد عن المخدرات بعد أن سمع أغنيته “قطر الحياة”.

حيث قال في رسالته لمكي: “أول مرة أسمعها كنت في تانية جامعة وكنت لسة بادئ سنورتنج كوك من شهرين بعد ماشفت مشهد النهاية ومامته قصاد قبره قسما بالله حلفت ما ألمسه تاني”.

وتابع: “وبعدت عن كل سكة ممكن تخلي أمي تبكي على قبري والحمد لله اتخرجت ومتجوز وخلفت وقسما بالله بسببك يا مكي أنا عايش”.

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الفنان المصري أعاد نشر هذه الرسالة، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وعلق عليها قائلا: “الحمد والشكر لله انه سبب الأسباب عشان يقويك”.

وأضاف: “وزي مانت كنت في يوم يمكن محتاج حد يقويك بكلمه .. يمكن يكون كلامك ده سبب يقوي ناس كتير مش شايفه امل ... ويقويني انا كمان عشان اكمل ... شكرا ليك يا اسلام وربنا يوفقك في حياتك ويخليك لاسرتك وتحافظ عليها”.

وكان الفنان المصري أحمد مكي قد احتفل مؤخرا بعيد ميلاده مع الفنان علي ربيع والفنان أوس أوس، وعلق على حسابه الخاص على “انستجرام”: “أیوه جوزاااااء ... مش بایدی والله.. عید میلادی صادف رقم غریب السنه دی 19.6.19.. شکرا لیکم عشان افتکرتوا عید میلادی وکل سنه وانتم طیبین”.