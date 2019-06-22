النجمة التركية سيدا غوفين تقيم حفل ليلة «حنة» في أجواء نسائية صاخبة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

اقامت الفنانة التركية سيدا غوفين حفل «حنة» قبيل احتفالها بزفافها على رجل الأعمال التركي «علي جوزيل».

سيدا شاركت محبيها ومتابعيها حفل الـ«حنة» بصور تجمعها بصديقاتها وأقاربها، وهي اللقطات التي عكست أجواء السهرة الصاخبة، حيث اختارت الفنانة التركية إطلالتين للحفل، الأولى تألقت فيها بفستان وردي مزين بطبعات للزهور، مكشوف الكتفين، وقد حرصت سيدا على استعراض نقوش الحنة التي زينت بها قدميها، في الوقت الذي ارتدت النجمة التركية في طلّتها الثانية، فستان أحمر شفاف.

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يُذكر أن الفنانة الشهيرة بـ “مرام” انفصلت عن حبيبها السابق، الممثل التركي أنور تونا أبريل 2017 بعد ارتباطهما عاطفياً لعامين، وقد كشفت عدد من التقاير الصحفية أن سيدا كانت صاحبة قرار الإنفصال بعد اكتشافها خيانة حبيبها لها نجمة أخرى، وقد سبق ومرت سيدا غوفين بتجربة زواج واحدة من المغني التركي كريم جيم، حيث حصلت على طلاقها منه 2015 بعد عام واحد على زواجهما، على الرغم من قصة الحب القوية التي جمعتهما قبل الزواج.

من ناحية أخرى، شاركت سيدا غوفين مؤخراً في مسلسل جديد بعنوان «اسمها زهراء»، إلا أنها حققت شهيرة كبيرة في العالم العربي بعد مشاركتها في مسلسل «فاطمة» للنجمين بيرين سآت، وأنجين أكيوريك، حيث جسدت فيه شخصية فتاة تُدعى «مرام»، كما شاركت في بطولة مسلسل «ليث ونورا» أمام النجمين كيفانج تاتليتوجوفرح زينب عبدالله.