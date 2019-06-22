على طريقة ياسمين صبري قمر اللبنانية تبهر متابعيها برشاقتها في الجيم.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة اللبنانية قمر، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصور لها من داخل الجيم.

وظهرت قمر، خلال الصورة وهي تقف على يديها عبر أستاند وهو الأمر الذي اعتبره متابعيها تقليد منها للفنانة المصرية ياسمين صبري، والتي نشرت مؤخرًا صور من داخل الجيم وهي تقف على رأسها خلال ممارستها لليوجا.

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من ناحية أخرى، وجهت الفنانة قمر، رسالة استغاثة مؤخرًا للرئيس اللبناني ميشال عون، وذلك بسبب حملات الإهانات والتجريح التي يتعرض لها طفلها.

قمر، قالت في منشور لها عبر خاصية الاستوري بموقع «إنستجرام»: «فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يتعرض طفلي لحملات وتجريح من واحد هربان من البلد، وبيطلع بأعلى صوته يحكي ويقول عنه إنه خنزير وإبن حرام ويتمادى بالتشهير من دون اي رادع قانوني أو أخلاقي».

وأضافت: «فخامة الرئيس من يحفظ كرامة إبني في هذا البلد وكيف تواجه الأم من يستبيح براءة طفل ويشوه سمعته وتعاني من كل هذا الأزى النفسي مع وحيدها الذي لا يعرف كيف الظلم والحقد والشر والكذب والكيد».