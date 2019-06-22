ابنة جورج وسوف اصبحت نسخة منه في أحدث ظهور لها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت «عيون» ابنة النجم السوري جورج وسوف في صور جديدة، نشرتها والدتها، بطلة الراليات القطرية ندى زيدان، وذلك من أجوا الاحتفال بانتهاء السنة الدراسية.

«عيون» اصبحت أقرب شبهاً لوالدها بشكل كبير، وذلك بحسب آراء محبي سلطان الطرب، ومتابعي ندى التي حرصت على اظهار اسم ابنتها في شهادتها الدراسية «عيون وسوف»، متوقعين أن يزداد هذا الشبه مع تقدم عمرها.

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يُذكر أن جورج وسوف تزوج من ندى زيدان سبتمبر 2014، ورُزِقَ منها بـ«عيون» أكتوبر 2015، حيث انفصل الزوجان، واحتفظت الأم بحضانة الطفلة بعد دعوى قضائية رفعتها على سلطان الطرب، وهي الابنة الوحيدة للنجم السوري، حيث أن لديه ثلاثة أبناء من زوجته الأولى «شاليمار» وهم «وديع»، «حاتم» و«جورج جونيور».

من ناحية أخرى، يستعد جورج وسوف لإحياء حفل غنائي ضخم في بيروت بـ Forum De Beyrouth، وذلك يوم 6 يوليو المقبل، كما أنه يجهز لتصوير كليب جديد مع الفنان والمخرج جاد شويري، بعد النجاح الكبير الذي حققه الثنائي بتعاونهما في كليب أغنية «ملكة جمال الروح».