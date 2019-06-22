يارا تلمع في سماء المملكة بطلّة سوداء براقة.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تألقت النجمة اللبنانية يارا في حفل غنائي حاشد بالمملكة العربية السعودية، وذلك على المسرح الروماني في الواجهة البحرية ، ضمن فعاليات حفلات «موسم جدة» بمشاركة النجم الإماراتي حسين الجسمي.
يارا اختارت للحفل طلّة براقة، جمعت فيها بين الأناقة والاحتشام، حيث ارتدت فستان أسود طويل ذو تطريزات لامعة، واستعانت بشعر مستعار طويل، لملمته للخلف بطريقة اضفت لطلّتها سحراً خاصاً، وقد اعربت النجمة اللبنانية عن سعادتها بأجواء الحفل في تعليق كتبت فيه: «شكر كبير من القلب لكل الجمهور السّعودي وأحلى جمهور من أجمل سهرات حياتي واتمنّيت ما تخلص شكراً لحضوركم أسعدتوني الله يسعدكم دايماً يا رب».
من ناحية أخرى، طرحت يارا كليب جديد لأغنية بعنوان «شو بدو» من كلمات أحمد ماضي، و ألحان طارق أبو جودة، والكليب من إخراج ريشا سركيس.
يُذكر أن كليب أغنية «مليت» كان آخر ما طرحته الفنانة اللبنانية يار بمشاركة عبدالحفيظ دوزي والدي جي يوسف حوالي، من كلمات عبد القادر دوزي ومحمود برهيل، وألحان دي جي يوسف حوالي ومحمود نوبال وأمين دوكالي.
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