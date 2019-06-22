الفنانة ستيفاني صليبا تحتفل بعيد ميلادها وسط نجوم لبنان.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفلت النجمة اللبنانية ستيفاني صليبا بعيد ميلادها في أحد مطاعم بيروت، بحضور نخبة من ألمع نجوم لبنان، ضمن سهرة صاخبة.
ستيفاني التي اكملت عامها الـ32 كانت حريصة على مشاركة الفانز أجواء الحفل بصور من سهرة عيد الميلاد، والذي تألقت فيه بفستان فضي براق قصير، وكان لافتاً قالب الكيك الذهبي الضخم، والذي حمل أول حرف من اسم الفنانة الشابة «S»، وقد اشعلت الفنانة الحفل بالرقص مع زميلاتها من نجمات لبنان.
ومن أبرز حضور الحفل، سيرين عبدالنور، داليدا خليل، ورد الخال وزوجها باسم رزق، ماجي بوغصن، جيسي عبدو، سابين، محمد قيس، خبير التجميل بسام فتوح، طوني بارود، خالد القيش، بالإضافة لأقارب ستيفاني وعدد من صديقاتها من خارج الوسط الفني.
من ناحية أخرى، شاركت ستيفاني صليبا في مارثون دراما رمضان المنتهي حديثاً في بطولة مسلسل «دقيقة صمت» أمام عابد فهد، كاريس بشار، خالد القيش، وغيرهم، والمسلسل من تأليف سامر رضوان، وإخراج شوقي الماجري.
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