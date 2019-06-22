أروى جودة تدعم المنتخب المصري بجلسة تصوير جديدة.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
خضعت الفنانة المصرية أروى جودة لجلسة تصوير جديدة، دعمت من خلالها المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر في 2019.
الفنانة المصرية أطلت في الجلسة وهي ترتدي قميص المنتخب، ووضعت كرة القدم على قدمها، بينما ظهرت في صورة أخرى وهي ترتدي الزي الفرعوني على رأسها.
المصور نشر مجموعة صور من الجلسة، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”، وأرفقها بتعليق قال فيه: “الفرعون المصرى جاهز للأحتفال”.
يذكر أن حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية قد أقيم مساء الجمعة 21 يونيو، في تمام الساعة الثامنة مساء، وانطلقت مبارة مصر وزيمبابوي الساعة العاشرة، والتي انتهت بفوز المنتخب المصري بهدف نظيف.
وكانت أروى جودة قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “صانع الأحلام”، وتدور أحداثه في إطار خيالي مثير حول دكتور فيزيائي يُدعى سامي عمران (مكسيم خليل)، ينجح بعد طول اجتهاد، واستناداً إلى خبرته في مجال الأعصاب والفيزياء، اكتشاف طريقة تجعله قادراً على التأثير في أحلام الآخرين وكذلك في رسم وتحديد الحلم الذي يريده عند أي شخص.
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