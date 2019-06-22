مصطفى حجاج ونجوم الغناء يشعلون زفاف نجل رجل الأعمال عبدالجواد السويسي.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
احتفل رجل الأعمال عبدالجواد محمود السويسي بزفاف نجله محمود على الآنسة صابرين فى حضور أهل وأصدقاء العروسين ونخبة كبيرة من الفنانين ونجوم المجتمع و عدد من الشخصيات العامة.
وكان من بين الحضور الفنان القدير أحمد ماهر، والفنانة والإعلامية سالي مطر، والفنانة علياء العربي، والفنان جرير منصور، ومحمد المصري، والشيخ صالح النعيني مدير مكتب الإعلام برأس الخيمة، والمستشار الإعلامي لولي العهد، ووفد من القنصلية الفرنسية وقيادات من رجال الشرطة.
ولفت أنظار الحضور ديكورات وتنظيم الحفل الذى ظهر بشكل رائع، وأحيا الحفل المطرب حجازي متقال، ومصطفى حجاج، ومحمد نور، وهدى، والمطربة نجوان، واتسمت الأجواء بالبهجة، واستمر الحفل حتي الصباح، وذالك بفندق موفنمبيك 6 أكتوبر.
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