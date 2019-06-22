ندى بسيوني تكشف حقيقة زواجها من كابتن مصر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترددت عدة أنباء مؤخرا حول زواج الفنانة المصرية ندى بسيوني من المحلل الرياضي الكابتن أيمن يونس.

الفنانة المصرية خرجت عن صمتها لتكشف حقيقة هذه الأنباء، حيث أكدت أنها عارية تماما من الصحة، مؤكدة أنها لم تقابل الكابتن أيمن يونس من قبل.

ندى كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “الكابتن أيمن يونس أخ عزيز وخفوا عليه شوية يا جماعة والمفاجئة إن عمرنا ما اتقابلنا وانا مش متجوزة نهدى بقى هاه نهدى”.

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وكانت ندى بسيوني، قد تزوجت في بداية حياتها من الفنان سناء شافع، رغم فارق السن بينهما والذي وصل إلى 20 عامًا، ولكنها انفصلت عنه بعد خمس سنوات زواج، كما تزوجت بعدها بعامين من المخرج شريف يحيى.

يذكر أن ندى بسيوني قد وقعت مؤخرا ضحية لمقلب الفنان رامز جلال، في برنامج “رامز في الشلال”، والذي عرض في شهر رمضان الماضي، عبر فضائية mbc مصر.

وعلقت ندى بسيوني على المقلب، عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “رامز خدني مقلب حرامية بس الأخوة وعشرة العمر تغفرله، مع إن أول تعييني كمعيدة في فنون مسرحية كنت بدرسله.. لقد وقعنا في الفخ”.