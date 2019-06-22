تعرف على أمنيات نجم الكاميرون صامويل إيتو لـ«مو صلاح»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أشاد النجم الكاميروني صامويل إيتو، اسطورة كرة القدم الكاميرونية، كثيرا بمستوى وأداء النجم المصري محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي.
إيتو أبدى أمنيته بأن يكون صلاح هدافًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تنظمها مصر حاليا، مؤكدا أنه لاعب رائع وواجهة مميزة ومؤثرة للكرة الأفريقية في أوروبا، وهو أفضل لاعب في أفريقيا حاليًا، وقدم موسمًا استثنائيًا مع ليفربول الإنجليزي.
نجم برشلونة السابق قال: بكل تأكيد أتمنى مشاهدة محمد صلاح في الدوري الاسباني مستقبلاً، سأكون سعيدا إذا انتقل إلى “الليجا”، إنه لاعب مميز وانتقاله إلى الدوري الاسباني، سيكون خبرا سعيدا لقطاع كبير من الجماهير حول العالم، أنا واثق أنه سيمنح المسابقة الإضافة القوية في ظل القدرات الفنية والتهديفية الفائقة التي يمتلكها.
لاعب إنتر ناسيونال الإيطالي السابق أضاف، محمد صلاح يقدم مستويات رائعة مع ليفربول، أود أن أقدم التهنئة له على تلك النجاحات، صلاح أمامه فرصة ثمينة لمواصلة حصد البطولات بالفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر، وأتمنى له التوفيق.
وتابع: صلاح لديه الفرصة للفوز ببطولة أفريقيا لكنها بطولة معقدة لا بد أن يكون زملائه بالفريق جيدين والمدرب ايضا ولن تكون بطولة سهلة.. أهنئ محمد صلاح على كل ما يقدمه ويحققه الآن فهو يمثل أفريقيا كلها وبالنيابة عن كل الأفارقة أقدم له الشكر.. وفقا لحوار أجراه مع “سوبر كورة”.
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