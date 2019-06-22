مازن حايك يوضّح حقيقة اطلاق قناة “ام بي سي لبنان”

بعد ان اطلقت مجموعة MBC قناة “ام بي سي العراق” وأيضاً تعتزم اطلاق قناة “ام بي سي المغرب”، ترددت معلومات في الساعات الماضية عن قرب انطلاق قناة”MBC Lebanon” ، إلا ان الناطق الرسمي بإسم مجموعة “ام بي سي” مازن حايك اتخذ من حسابه الرسمي عبر موقع تويتر منبراً لينشر بياناً توضيحياً حول هذه المسألة.

وكتب “حايك”: “بما أنّ التحليلات والتوقعات لدى بعض المهتمين بالشأن الإعلامي في لبنان تتمحور اليوم حول قرب إطلاق ما سُمّي بقناة “MBC Lebanon”، والانعكاسات المفترَضة جراء ذلك على القطاعيْن الإعلامي والإعلاني، يهمّ “مجموعة MBC” التأكيد على الآتي:

– ‫إن فكرة إطلاق منظومة إعلامية متكاملة لما يُعرف ببلاد “المشرق العربي” مطروحة لدى “مجموعة MBC” منذ سنوات، وهي لا تعني حصراً إطلاق قناة خاصة بلبنان وحده. وبالتالي، فإنّ التكهنات حول قرب إطلاق “MBC Lebanon” هي غير دقيقة وغير صحيحة.

– ‫إذاً، تبقى فكرة إطلاق منظومة إعلامية خاصة ببلاد “المشرق العربي” واردة لدى MBC إلى أن تُصبح واقعاً ملموساً، أو تبقى مجرّد فكرة.

– ‫بالانتظار، MBC مستمرة بالاستثمار في انتاج المحتوى الإعلامي الراقي والعالي الجودة في لبنان، واضعةً نُصب أعينها مصلحة الاقتصاد الوطني فيه، ومن ضمنه قطاعيْ الإعلام والإعلان والعاملين المُبدعين فيهما”.